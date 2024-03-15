Чоловіки з інвалідністю отримують повістки — названа причина

Працівник ТЦК перевіряє документи. Фото: nv.ua

Працівники ТЦК можуть не бути повідомлені про інвалідність особи. Тому важливо, щоб чоловіки самостійно інформували Територіальні центри комплектування про зміни в особистих даних протягом семи днів.

Про це повідомило видання Фокус у середу, 13 березня.

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Основною метою видачі повісток є оновлення особистих даних. Тому працівники ТЦК мають право видавати повістки особам з інвалідністю для перевірки військово-облікових даних.

У випадку, якщо інвалідність була присвоєна після реєстрації у військовому комісаріаті, або особа взагалі не зареєстрована в ТЦК, існує можливість, що вони не знають про її стан.

Згідно з постановою №1487 Кабінету Міністрів від 30 грудня 2022 року військовозобов'язані особи повинні повідомляти про зміни в особистих даних протягом семи днів. Тому, якби чоловіки вчасно повідомляли про зміни, можна б було уникнути таких ситуацій.

ТЦК також відповідає за надання відстрочок тим, хто має на це законне право. Тому чоловікам рекомендується звертатися до військового комісаріату для отримання відстрочки.

Нагадаємо, що у Мін'юсті розповіли, як буде проходити мобілізація засуджених.

Раніше ми писали, що у ТЦК пояснили від чого залежатиме покарання за неявку за повісткою.