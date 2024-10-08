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Мужчина передавал РФ информацию о местонахождении украинских военных

8 октября 2024 04:36
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Суд на 8 лет посадил предателя Южноукраинска, который передавал РФ позиции ВСУ
Судебное заседание. Иллюстративное фото: УНИАН
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Житель населенного пункта Южноукраинск информировал РФ о местонахождении украинских военных. За это ему вынесли наказание в виде лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах дела указано, что в конце мая 2023 мужчина дал согласие за финансовое вознаграждение передавать представителю России данные о расположении украинских военных подразделений..

В частности, 31 мая он отправил фотографию Сил обороны Украины. На следующий день переслал координаты наблюдательного пункта, где военные дежурят постоянно. В сообщении он добавил, что ждет денег. 13 июня мужчина направил снимки и координаты административного здания Сил территориальной обороны, а 21 июня передал координаты здания, где находится пункт управления оборонными подразделениями Южноукраинска.

В приговоре суда говорится, что корректировщик получал деньги за свои действия на две банковские карты. Однако точные суммы перевода в документе не указаны.

Решение суда

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину, согласился с доказательствами и не стал настаивать на их исследовании. Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Напомним, что в Черновицкой области суд наказал жителя Буковины за государственную измену. Согласно материалам дела, кроме того, что он помогал армии РФ информацией, он оправдывал вторжение агрессора на территорию Украины.

Также мы писали, что в Харьковской области мужчина публично высказывался в поддержку агрессии России против Украины. За это суд запретил ему занимать должности в органах государственной власти или местного самоуправления на 10 лет.

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