Суд на 8 років посадив зрадника Южноукраїнська, що передавав РФ позиції ЗСУ

Судове засідання. Ілюстративне фото: УНІАН

Житель населеного пункту Южноукраїнськ інформував РФ про місцезнаходження українських військових. За це йому винесли покарання у вигляді позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах справи вказано, що в кінці травня 2023 року чоловік дав згоду за гроші передавати представнику Росії дані про розташування українських військових підрозділів.

Зокрема, 31 травня він відправив фотографію Сил оборони України. Наступного дня переслав координати спостережного пункту, де військові чергують постійно. У повідомленні він додав, що чекає гроші. 13 червня чоловік надіслав знімки і координати адміністративної будівлі Сил територіальної оборони, а 21 червня передав координати будівлі, де знаходиться пункт управління оборонними підрозділами Южноукраїнська.

У вироку сказано, що коригувальник отримував гроші за свої дії на дві банківські карти. Однак точні суми переказів у документі не вказані.

Рішення суду

Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину, погодився з наданими доказами та не став наполягати на їхньому дослідженні. Йому призначили покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Чернівецькій області суд покарав мешканця Буковини за державну зраду. Згідно матеріалів справи, окрім того, що він допомагав армії РФ інформацією, він ще виправдовував вторгнення агресора на територію України.

Також ми писали, що у Харківській області чоловік публічно висловлювався на підтримку агресії Росії проти України. За це суд заборонив йому обіймати посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування строком на 10 років.