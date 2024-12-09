Воевал на стороне РФ — какое наказание избрал суд госпредателю

Здание Галицкого районного суда города Львова. Фото: Галицкий районный суд города Львова/Facebook

Житель Макеевки Донецкой области воевал в рядах русской армии в Херсонской области. За государственную измену его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Галицкий районный суд города Львова вынес во вторник, 3 декабря.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в октябре–декабре 2022 года фигурант начал служить в 129-м полку незаконного вооруженного формирования "Народная милиция" в оккупированной части Донбасса. Эта милиция входит в состав первого армейского корпуса РФ и подчиняется этому корпусу. В оккупационном формировании обвиняемый занял должность заместителя командира третьего батальона по материально-техническому обеспечению и участвовал в боях против ВСУ в Донецкой области, селе Сальково Генического района Херсонской области, в селах Степном, Высоком и Урожайном Запорожской области.

С 24 апреля текущего года предатель находился в розыске СБУ.

Решение суда

Обвиняемого признали виновным. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Харькове вынесли приговор мужчине, который производил документацию для вражеских АЭС. За пособничество государству-агрессору его приговорили к трем годам испытательного срока.

Также мы сообщали, что житель села Комаровки Харьковской области во время оккупации населенного пункта сотрудничал с захватчиками, в частности, раздавал гуманитарную помощь и агитировал местных жителей перейти на сторону РФ. Суд признал его виновным. В течение 13 лет мужчина не будет вправе занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.