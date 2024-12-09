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Чоловік воював на Херсонщині на боці окупантів — що вирішив суд

9 грудня 2024 01:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Воював на боці РФ — яке покарання обрав суд держзраднику
Будівля Галицького районного суду міста Львова. Фото: Галицький районний суд міста Львова/Facebook
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Житель Макіївки Донецької області воював у лавах російської армії в Херсонській області. За державну зраду його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Галицький районний суд міста Львова ухвалив у вівторок, 3 грудня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у жовтні–грудні 2022 року фігурант почав служити в 129-му полку незаконного збройного формування "Народна міліція" в окупованій частині Донеччини. Ця міліція входить до складу першого армійського корпусу РФ і підпорядковується цьому корпусу. В окупаційному формуванні обвинувачений обійняв посаду заступника командира третього батальйону з матеріально-технічного забезпечення та брав участь у боях проти ЗСУ в Донецькій області, селі Сальковому Генічеського району Херсонської області, у селах Степному, Високому й Урожайному Запорізької області.

З 24 квітня поточного року зрадник перебував у розшуку СБУ.

Рішення суду

Обвинуваченого визнали винним. Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Харкові винесли вирок чоловіку, який виготовляв документацію для ворожих АЕС. За пособництво державі-агресору його засудили до трьох років випробувального терміну.

Також ми повідомляли, що житель села Комарівки Харківської області під час окупації населеного пункту співпрацював із загарбниками, зокрема, роздавав гуманітарну допомогу та агітував місцевих мешканців перейти на бік РФ. Суд визнав його винним. Упродовж 13 років чоловік не матиме право обіймати посади в органах державної влади й місцевого самоврядування.

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