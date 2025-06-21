Суд назначил штраф мужчине, который отказался проходили ВЛК

Суд принял решение. Иллюстративное фото: depositphotos

В Полтавской области судили мужчину, которого доставили в ТЦК, однако он отказался проходить ВВК. За это ему назначили определенное наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, уроженец села Машевка Полтавской области, который имеет среднее специальное образование, состоит в браке, воспитывает несовершеннолетнего сына и ранее не имел судимостей, является военнообязанным.

16 марта 2025 года в селе Рассошенцы его остановили сотрудники ТЦК совместно с полицией для проверки документов. Поскольку удостоверения личности при нем не оказалось, мужчину доставили в территориальный центр комплектования. Там ему вручили повестку и направление на прохождение военно-врачебной комиссии. Однако проходить ВВК он отказался.

Обвиняемый объяснил, что не имеет отсрочки и работает неофициально в строительстве. Также отметил, что планирует оформить опеку над тяжелобольной матерью и способствовать восстановлению страны, используя собственные строительные навыки.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что действия обвиняемого подпадают под квалификацию части 1 статьи 337 Уголовного кодекса Украины — умышленное уклонение от постановки на воинский учет или прохождения учебных (специальных) сборов.

Учитывая обстоятельства дела, суд назначил мужчине наказание в виде штрафа - 8500 гривен.

Напомним, недавно мы писали, что если военнообязанный гражданин начал проходили ВВК, но не завершил процесс, то его может ждать административная ответственность. В том числе, арест имущества.

Также мы сообщали, что если гражданин проходил ВВК в поликлинике, то даже в случае положительного результата его не могут мобилизовать на месте. Суть в том, что боевую повестку могут вручать только в помещении ТЦК.