Суд призначив штраф чоловіку, який відмовився проходили ВЛК

Суд ухвалив рішення. Ілюстративне фото: depositphotos

У Полтавській області судили чоловіка, якого доставили до ТЦК, однак він відмовився проходити ВЛК. За це йому призначили певне покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, уродженець села Машівка Полтавської області, який має середню спеціальну освіту, перебуває у шлюбі, виховує неповнолітнього сина та раніше не мав судимостей, є військовозобов’язаним.

16 березня 2025 року в селі Розсошенці його зупинили співробітники ТЦК спільно з поліцією для перевірки документів. Оскільки посвідчення особи при ньому не виявилось, чоловіка доставили до територіального центру комплектування. Там йому вручили повістку і направлення на проходження військово-лікарської комісії. Однак проходити ВЛК він відмовився.

Обвинувачений пояснив, що не має відстрочки і працює неофіційно в будівництві. Також зазначив, що планує оформити опіку над тяжкохворою матір’ю та сприяти відновленню країни, використовуючи власні будівельні навички.

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що дії обвинуваченого підпадають під кваліфікацію частини 1 статті 337 Кримінального кодексу України — умисне ухилення від взяття на військовий облік або проходження навчальних (спеціальних) зборів.

Враховуючи обставини справи, суд призначив чоловіку покарання у вигляді штрафу — 8500 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що якщо військовозобов'язаний громадянин почав проходили ВЛК, але не завершив процес, то на нього може чекати адміністративна відповідальність. В тому числі, арешт майна.

Також ми повідомляли, що якщо громадянин проходив ВЛК у поліклініці, то навіть в разі позитивного результату його не можуть мобілізувати на місці. Суть в тому, що бойову повістку можуть вручати лише у приміщенні ТЦК.