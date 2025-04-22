Суд назначил год испытательного срока мужчине, который отказался от мобилизации

Молоток судьи. Фото: LexInform

В Харьковской области мужчина отказался от мобилизации, поскольку "не мог оставить маму одну" и ждал бронирования. За это его судили.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый — уроженец Нукуса, что в Узбекистане, гражданин Украины, имеет начальное среднее образование, состоит в браке. Работает электротехнологическим работником в "Учебно-курсовом центре "Будмашоснова".

"С 18 сентября 2024 года мужчина находится на воинском учете в запасе. Он прибыл в РТЦК в Старом Мерчике для установления военно-учетных данных, получил направление на медосмотр, который прошел 18 сентября в военно-врачебной комиссии КНП "Валковская ЦРБ", признан здоровым и годным к военной службе. В этот же день получил повестку о призыве на военную службу по мобилизации и направлен в воинскую часть, однако для направления в воинскую часть по повестке в 17:00 не явился", — сказано в материале дела.

3 октября обвиняемый обратился с письменным заявлением, в котором официально отказался от прохождения военной службы.

Во время судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину и выразил искреннее раскаяние. Он пояснил, что не явился в воинскую часть по уважительным причинам. В частности, он не смог оставить пожилую мать, потому что она нуждается в постороннем уходе.

Кроме того, мужчина объяснил работникам РТЦК, что подал документы на бронирование, но еще не получил окончательного решения.

"Из-за малограмотности и невозможности покинуть мать, долгое время собирал необходимые документы, получил отсрочку только 6 марта 2025 года до 9 мая 2025 года", — говорится в приговоре.

Решение суда

Валковский районный суд, изучив все обстоятельства дела и учитывая искреннее раскаяние обвиняемого, признал его виновным в совершении уголовного преступления. В итоге суд принял решение назначить мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы, однако заменил реальный срок условным, установив испытательный срок продолжительностью один год.

Напомним, что в Полтавской области судили мужчину, который проигнорировал боевую повестку. Он уклонился от мобилизации, поскольку до этого ему не могли найти воинскую часть.

Также мы писали, что на Буковине мобилизовали 19-летнего парня. Однако суд признал действия ТЦК противоправными и отменил приказы о призыве парня на военную службу.