Суд призначив рік іспитового терміну чоловіку, який відмовився від мобілізації

Молоток судді. Фото: LexInform

У Харківській області чоловік відмовився від мобілізації, оскільки "не міг лишити маму саму" та чекав бронювання. За це його судили.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений — уродженець Нукуса, що в Узбекистані, громадянин України, має початкову середню освіту, перебуває у шлюбі. Працює електротехнологічним працівником у "Навчально-курсовому центрі "Будмашоснова".

"З 18 вересня 2024 року чоловік перебуває на військовому обліку у запасі. Він прибув до РТЦК у Старому Мерчику для встановлення військово-облікових даних, отримав направлення на медогляд, який пройшов 18 вересня у військово-лікарській комісії КНП "Валківська ЦРЛ", визнаний здоровим та придатним до військової служби. В цей же день отримав повістку про призов на військову службу за мобілізацією та направлений до військової частини, проте для направлення до військової частини за повісткою о 17:00 не з'явився", — сказано у матеріалі справи.

3 жовтня обвинувачений звернувся з письмовою заявою, в якій офіційно відмовився від проходження військової служби.

Під час судового розгляду чоловік повністю визнав свою вину та висловив щире розкаяння. Він пояснив, що не з’явився до військової частини через поважні причини. Зокрема, він не зміг залишити матір похилого віку, бо вона потребує стороннього догляду.

Крім того, чоловік пояснив працівникам РТЦК, що подав документи на бронювання, але ще не отримав остаточного рішення.

"Через малограмотність та неможливість покинути матір, тривалий час збирав необхідні документи, отримав відстрочку лише 6 березня 2025 року до 9 травня 2025 року", — йдеться у вироку.

Рішення суду

Валківський районний суд, вивчивши всі обставини справи та врахувавши щире каяття обвинуваченого, визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення. У підсумку суд ухвалив рішення призначити чоловікові покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, однак замінив реальний строк умовним, встановивши іспитовий термін тривалістю один рік.

Нагадаємо, що у Полтавській області судили чоловіка, який проігнорував бойову повістку. Він ухилився від мобілізації, оскільки до цього йому не могли знайти військову частину.

Також ми писали, що на Буковині мобілізували 19-річного хлопця. Однак суд визнач дії ТЦК протиправними та скасував накази про призов хлопця на військову службу.