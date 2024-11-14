В Верховном суде ответили, может ли военнообязанный получить отсрочку по адвокатскому запросу в ТЦК

Здание Верховного суда. Фото: supreme.court.gov.ua

Военнообязанный мужчина обратился в суд, чтобы обжаловать решение ТЦК об отсутствии у него оснований для отсрочки. Гражданин заявил, что содержит трех детей, которым еще не исполнилось 18 лет.

Об этом говорится в постановлении, которое Верховный суд Украины принял 7 ноября.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант получил повестку и должен был прийти в ТЦК, однако вместо этого обратился за помощью к адвокату. Тот направил в ТЦК запрос, чтобы выяснить, может ли его клиент получить отсрочку, поскольку содержит трех несовершеннолетних детей. В ответ на это обращение ТЦК в письме отметил, что оснований для отсрочки военнообязанный не имеет, поскольку содержит только двоих детей до 18 лет, а третий ребенок уже совершеннолетний.

Решение суда

Согласно действующему законодательству, призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат военнообязанные, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет. Суды предыдущих инстаций установили, что истец является членом многодетной семьи и содержателем троих детей, однако не имеет права на отсрочку, поскольку одному ребенку, которого он содержит, уже исполнилось 18 лет. Верховный суд также решил, что ответ ТЦК о неизложении в адвокатском запросе обстоятельств, предоставляющих право на отсрочку, был обоснованым.

Кроме того, Верховный суд пришел к выводу, что адвокатский запрос о возможности получения клиентом отсрочки не является обращением военнообязанного касательно отсрочки от военного призыва. Из-за этого иск гражданина об отмене решения ТЦК не удовлетворили, а решения судей предыдущих инстанций признали правильными.

Напомним, в Сумской области военнообязанный получил штраф за необновление военно-учетных данных. Чтобы обжаловать это решение, мужчина обратился в суд.

Также мы сообщали, что на Волыни ТЦК обвинили военнообязанного в симулировании болезни. Несмотря на то, что ВВК сочла этого гражданина пригодным к военной службе, он во время прохождения собеседований в военных частях жаловался на здоровье. Мужчину трижды пытались мобилизовать. По последней повестке он не явился в ТЦК.