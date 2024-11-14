У Верховному суді відповіли, чи може військовозобов'язаний отримати відстрочку за адвокатським запитом до ТЦК

Будівля Верховного суду. Фото: supreme.court.gov.ua

Військовозобов'язаний чоловік звернувся до суду, щоб оскаржити рішення ТЦК щодо відсутності в нього підстав для відстрочки. Громадянин заявив, що утримує трьох дітей, яким ще не виповнилося 18 років.

Про це йдеться в постанові, яку Верховний суд України ухвалив 7 листопада.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант отримав повістку й мав прийти до ТЦК, однак замість цього звернувся по допомогу до адвоката. Той надіслав до ТЦК запит, щоб з'ясувати, чи може його клієнт отримати відстрочку, оскільки утримує трьох неповнолітніх дітей. У відповідь на це звернення ТЦК у листі зазначив, що підстав для відстрочки військовозобов'язаний не має, оскільки утримує лише двох дітей віком до 18 років, а третя дитина вже є повнолітньою.

Рішення суду

Згідно з чинним законодавством, призову на військову службу під час мобілізації не підлягають військовозобов'язані, на утриманні яких перебувають троє й більше дітей віком до 18 років. Суди попередніх інстацій встановили, що позивач є членом багатодітної родини та утримувачем трьох дітей, однак не має права на відстрочку, бо одній дитині, яку він утримує, вже виповнилося 18 років. Верховний суд також вирішив, що відповідь ТЦК щодо невикладення в адвокатському запиті обставин, які надають право на відстрочку, була обґрунтованою.

Крім того, Верховний суд дійшов висновку, що адвокатський запит щодо можливості отримання клієнтом відстрочки не є зверненням військовозобов`язаного про відтермінування військового призову. Через це позов громадянина про скасування рішення ТЦК не задовольнили, а рішення суддів попередніх інстанцій визнали правильними.

Нагадаємо, у Сумській області військовозобов'язаний отримав штраф за неоновлення військово-облікових даних. Аби оскаржити це рішення, чоловік звернувся до суду.

Також ми повідомляли, що на Волині ТЦК звинуватили військовозобов'язаного в симулюванні хвороби. Попри те, що ВЛК визнала цього громадянина придатним до військової служби, він під час проходження співбесід у військових частинах скаржився на здоров'я. Чоловіка тричі намагалися мобілізувати. За останньою повісткою він не з'явився до ТЦК.