Суд наказал мужчину, который хотел избежать мобилизации после повестки

Судья с молотком. Фото: Pexels

В Хмельницком мужчину после ВВК признали годным по состоянию здоровья на военную службу. Ему выдали повестку, но он не явился в определенное время, за что суд наказал уклониста.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на приговор суда.

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Детали дела

Согласно материалам дела, 18 марта 2024 года, 27-летний мужчина успешно прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе. Однако в указанный в повестке день, 20 марта 2024 года, он не явился в Хмельницкий областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки и не сообщил о причинах своей неявки.

В ходе судебного заседания обвиняемый пояснил, что не явился в территориальный центр комплектования из-за страха проходить военную службу. В то же время никаких объективных причин, связанных с его состоянием здоровья, которые могли бы оправдать невыполнение воинского долга, судом обнаружено не было.

Подсудимый полностью признал свою вину и выразил искреннее раскаяние, что суд учел как обстоятельства, смягчающие его наказание. Отягчающие обстоятельства по делу не установлены.

Решение суда

В своем заключении суд учел характер и способ совершения деяния, уровень общественной опасности совершенного уголовного правонарушения, данные о личности обвиняемого, а также позицию прокурора. Мужчине назначили показания в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о том, что житель Тернопольской области тоже не пришел в ТЦК для отправки в воинскую часть. В суде он объяснил, что боялся идти на войну.

Также мы сообщали, что в Днепропетровской области мужчина дважды получал повестку, однако отказался участвовать в мобилизации. За это его лишили свободы на три года.