Суд покарав чоловіка, який уникнув мобілізації після повістки

Суддя з молотком. Фото: Pexels

У Хмельницькому чоловіка після ВЛК визнали придатним за станом здоров'я до військової служби. Йому видали повістку, але він не з'явився у визначений час, що суд покарав ухилянта.

Про повідомляє "Судово-юридична газета" з посиланням на вирок суду.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 18 березня 2024 року, 27-річний чоловік успішно пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Проте, у зазначений у повістці день, 20 березня 2024 року, він не з’явився до Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки і не повідомив про причини своєї неявки.

У ході судового засідання обвинувачений пояснив, що не з'явився до територіального центру комплектування через страх проходити військову службу. Водночас, жодних об'єктивних причин, пов'язаних із його станом здоров’я, які могли б виправдати невиконання військового обов'язку, судом виявлено не було.

Підсудний повністю визнав свою провину та висловив щире каяття, що суд врахував як обставини, які пом'якшують його покарання. Обтяжуючих обставин у справі не встановлено.

Рішення суду

У своєму висновку суд врахував характер і спосіб вчинення діяння, рівень суспільної небезпеки скоєного кримінального правопорушення, дані про особу обвинуваченого, а також позицію прокурора. Чоловіку призначили показання в вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що мешканець Тернопільській області теж не прийшов до ТЦК для відправлення у військову частину. У суді він пояснив, до боявся йти на війну.

Також ми повідомляли, до у Дніпропетровській області чоловік двічі отримував повістки, однак відмовився брати участь у мобілізації. За це його позбавили волі на три роки.