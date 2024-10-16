Суд в Ковеле наказал мужчину, который продавал гранатометы, чтобы купить авто на фронт

Заседание суда. Иллюстративное фото: freepik

В Ковеле мужчина продавал гранатометы, чтобы купить автомобиль бывшим собратьям на фронт. За незаконное хранение оружия и то, что оно неизвестного происхождения, суд наказал ковельчанина.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах дела указано, что Илья Ш. при неизвестных обстоятельствах получил противотанковый гранатомет M72 A7, который впоследствии хранил без соответствующего разрешения. 19 октября 2023 года он продал это оружие другому лицу, получив за него 500 долларов.

Кроме того, у мужчины были противотанковый гранатомет M72 A6 и 84-мм одноразовый ручной гранатомет AT4CS-RS, которые он также получил и хранил незаконно. 22 ноября 2023 года мужчина продал оба эти гранатометы тому же покупателю, получив за них 2500 долларов.

Кроме этого, во время обысков в доме обвиняемого правоохранители обнаружили 99 патронов к автомату Калашникова.

На суде мужчина объяснил, что нашел три гранатомета и патроны во время военной службы. После демобилизации он перевез эти вещи в Ковель, считая, что они могут пригодиться в случае нападения врага. Поняв, что угроза маловероятна, мужчина решил продать оружие, а вырученные средства использовать на покупку автомобиля для собратьев на фронт. Однако он был задержан.

Решение суда

Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и попросил не арестовывать его, поскольку ухаживает за отцом с инвалидностью, который нуждается в помощи.

С учетом всех обстоятельств суд признал Илью Ш. виновным в совершении уголовного правонарушения по ч.1 ст. 263 УК Украины.

Сначала ему назначили пять лет лишения свободы, но наказание было заменено на два года испытательного срока. Кроме того, с обвиняемого взыскали более 10 тысяч гривен на покрытие расходов на проведение экспертизы.

Напомним, что в Кременце Тернопольской области мужчина напал на работника территориального центра комплектования (ТЦК). Он избил военного и отнял у него автомат. Как следствие, суд наказал мужчину и лишил его свободы.

Также мы писали, что в городе Балаклея Харьковской области мужчина сотрудничал с россиянами, исполняя обязанности лесника. В частности, он снабжал оккупантов древесиной. За совершенное нарушителя привлекли к уголовной ответственности.