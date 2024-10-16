Суд у Ковелі покарав чоловіка, який продавав гранатомети, щоб купити авто на фронт

Засідання суду. Ілюстративне фото: freepik

У Ковелі чоловік продавав гранатомети, щоб купити автомобіль колишнім побратимам на фронт. За незаконне зберігання зброї і те, що вона невідомого походження, суд покарав ковельчанина.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах справи вказано, що Ілля Ш. за невідомих обставин здобув протитанковий гранатомет M72 A7, який згодом зберігав без відповідного дозволу. 19 жовтня 2023 року він продав цю зброю іншій особі, отримавши за неї 500 доларів.

Крім того, у чоловіка були в наявності протитанковий гранатомет M72 A6 та 84-мм одноразовий ручний гранатомет AT4CS-RS, які він також здобув та зберігав незаконно. 22 листопада 2023 року чоловік продав обидва ці гранатомети тому ж покупцеві, отримавши за них 2500 доларів.

Окрім цього, під час обшуку в будинку обвинуваченого правоохоронці виявили 99 набоїв до автомата Калашникова.

На суді чоловік пояснив, що знайшов три гранатомети та набої під час військової служби. Після демобілізації він перевіз ці речі до Ковеля, вважаючи, що вони можуть знадобитися у разі нападу ворога. Зрозумівши, що загроза малоймовірна, чоловік вирішив продати зброю, а виручені кошти використати на купівлю автомобіля для побратимів на фронті. Однак він був затриманий.

Рішення суду

Чоловік повністю визнав свою провину, розкаявся та попросив не ув’язнювати його, оскільки доглядає за батьком з інвалідністю, який потребує допомоги.

З урахуванням усіх обставин, суд визнав Іллю Ш. винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст. 263 КК України.

Спочатку йому призначили п’ять років позбавлення волі, але покарання було замінено на два роки іспитового терміну. Окрім того, з обвинуваченого стягнули понад 10 тисяч гривень на покриття витрат за проведення експертизи.

Нагадаємо, що у Кременці Тернопільської області чоловік напав на працівника територіального центру комплектування (ТЦК). Він побив військового та відібрав у нього автомат. Як наслідок, суд покарав чоловіка та позбавив його волі.

Також ми писали, що у місті Балаклії Харківської області чоловік співпрацював із росіянами, виконуючи обов'язки лісничого. Зокрема, він забезпечував окупантів деревиною. За вчинене порушника притягнули до кримінальної відповідальності.