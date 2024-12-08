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Мужчина после повестки уклонился от призыва — как его наказал суд

8 декабря 2024 01:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Житель Закарпатья после получения повестки уклонился от службы — какое наказание избрал для него суд
Зал Береговского районного суда Закарпатской области. Фото: zk.court.gov.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Закарпатской области мужчина после получения повестки уклонился от военного призыва. За совершенное его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Береговский районный суд Закарпатской области вынес 29 ноября.

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Детали дела

В марте 2023 года фигурант прошел ВВК, которая сочла его годным к военной службе. После этого мужчине вручили повестку на отправку в воинскую часть, однако он ее проигнорировал.

Решение суда

Во время судебного заседания военнообязанный признал свою вину. Мужчина рассказал, что повестку ему вручили на блокпосту, а проигнорировал он ее из-за того, что тогда попала в больницу его мать.

"Кроме того, объяснил, что не настаивал на выдаче ему повестки для явки в РТЦК и СП по месту его регистрации, то есть в Мукачево. При этом отметил, что для установления ухода за матерью он не смог собрать все необходимые документы", — говорится в судебных материалах.

Фигуранта признали виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (статья 336 Уголовного кодекса Украины). Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно оспорить, подав апелляцию.

Напомним, в Хмельницкой области военнообязанный, жена которого имеет вторую группу инвалидности, обратился в суд. Еще в августе он подал в ТЦК заявление на отсрочку, однако ответа до сих пор не получил.

Также мы сообщали, что во Львовской области мужчина получил повестку, однако не прибыл на службу. Его приговорили к нескольким годам заключения.

суд Закарпатье военный призыв мобилизация военнообязанные судебные решения

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