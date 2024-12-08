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Чоловік після повістки ухилився від призову — як його покарав суд

8 грудня 2024 01:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Житель Закарпаття після отримання повістки ухилився від служби — яке покарання обрав для нього суд
Зала Берегівського районного суду Закарпатської області. Фото: zk.court.gov.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Закарпатській області чоловік після отримання повістки ухилився від військового призову. За вчинене його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Берегівський районний суд Закарпатської області виніс 29 листопада.

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Деталі справи

У березні 2023 року фігурант пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Після цього чоловіку вручили повістку на відправлення до військової частини, однак він її проігнорував.

Рішення суду

Під час судового засідання військовозобов'язаний визнав свою провину. Чоловік розповів, що повістку його вручили на блокпосту, а проігнорував він її через те, що тоді потрапила до лікарні його мати. 

"Крім того, пояснив, що не наполягав на видачі йому повістки для явки до РТЦК та СП за місцем його реєстрації, тобто в Мукачево. При цьому зазначив, що для встановлення догляду за матір'ю він не зміг зібрати всі необхідні документи", — йдеться в судових матеріалах.

Фігуранта визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (стаття 336 Кримінального кодексу України). Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Наразі вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Хмельницький області військовозобов'язаний, дружина якого має другу групу інвалідності, звернувся до суду. Ще в серпні він подав до ТЦК заяву на відстрочку, однак відповідь досі не отримав.

Також ми повідомляли, що у Львівській області чоловік отримав повістку, однак не прибув на службу. Його засудили до кількох років ув'язнення.

суд Закарпаття військовий призов мобілізація військовозобов'язані судові рішення

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