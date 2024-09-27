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Мужчина подделал документы ДТЭК, чтобы сбежать за границу — как его наказал суд

27 сентября 2024 07:21
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как суд наказал жителя Винницы за подделку документов ДТЭК с целью выезда за границу
Сотрудник ДТЭК. Фото иллюстративное: it.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Житель Винницы планировал уехать из Украины с помощью фальшивых документов. Чтобы пересечь границу с Польшей, он подделал справки о трудоустройстве в ДТЭК и служебной командировке.

Об этом говорится в приговоре, который Мостиский районный суд Львовской области вынес 4 сентября.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, обвиняемый в середине июля текущего года, находясь по месту жительства, с помощью компьютерной техники и других средств умышленно подделал официальные документы. Использовав данные ПАО "ДТЭК Киевские электросети", он сделал себе временное удостоверение военнообязанного от 11 января 2024 года и внес в этот документ заведомо ложные данные о признании себя пригодным к военной службе и зачислению в запас. Нарушитель проставил в удостоверении печать и штамп с надписью "Взято на военный учет военнообязанных" с рукописной надписью "15 июля 2001 года", а также вклеил в документ свою фотографию и добавил подпись якобы должностного лица.

В конце июля фигурант предъявил инспектору Госпогранслужбы Украины фальшивые удостоверения военнообязанного, приказ о служебной командировке от 19 июня 2024 года и выписку из приказа Минэкономики о бронировании военнообязанных. В дальнейшем он планировал через международный пункт пропуска "Мостиска — Пшемысль" попасть в Польшу, однако реализовать это намерение не удалось.

Решение суда

Нарушитель полностью признал свою вину и согласился, чтобы суд рассмотрел дело без его присутствия.

Мужчину признали виновным в подлоге и использовании поддельного официального документа (части первая и четвертая статьи 358 Уголовного кодекса Украины). За изготовление фальшивых документов ему назначили штраф в размере 700 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 11 900 гривен, а за пользование поддельными документами — штраф в размере 50 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 850 гривен. Путем поглощения менее строгого наказания более строгим мужчине назначили окончательное наказание — штраф на сумму 700 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 11 900 гривен.

В течение 30 дней со дня вынесения приговора судебное решение можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, житель Львовской области пытался попасть в Польшу, перелезши через забор неподалеку от линии государственной границы. За это его приговорили к уплате 8 500 гривен штрафа.

Также мы сообщали, что жительница Закарпатской области неоднократно перевозила уклонистов к границе. Нарушительнице назначили наказание в виде пяти лет заключения, однако заменили его двумя годами условного срока.

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