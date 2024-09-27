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Чоловік підробив документи ДТЕК, щоб утекти за кордон — як його покарав суд

27 вересня 2024 07:21
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Як суд покарав жителя Вінниці за підроблення документів ДТЕК із метою виїзду за кордон
Співробітник ДТЕК. Фото ілюстративне: it.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Житель Вінниці планував виїхати з України за допомогою фальшивих документів. Аби перетнути кордон із Польщею, він підробив довідки щодо працевлаштування у ДТЕК і службового відрядження.

Про це йдеться у вироку, який Мостиський районний суд Львівської області ухвалив 4 вересня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, обвинувачений у середині липня поточного року, перебуваючи за місцем свого проживання, за допомогою комп'ютерної техніки та інших засобів умисно підробив офіційні документи. Використавши дані ПАТ "ДТЕК Київські електромережі", він зробив собі тимчасове посвідчення військовозобов'язаного від 11 січня 2024 року та вніс у цей документ свідомо неправдиві дані щодо визнання себе придатним до військової служби та зарахування в запас. Порушник проставив у посвідченні печатку та штамп із написом "Взято на військовий облік військовозобов'язаних" із рукописним написом "15 липня 2001 року", а також вклеїв у документ свою фотокартку та додав підпис нібито посадової особи.

Наприкінці липня фігурант пред'явив інспектору Держприкордонної служби України фальшиві посвідчення військовозобов'язаного, наказ про службове відрядження від 19 червня 2024 року та витяг із наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов'язаних. У подальшому він планував через міжнародний пункт пропуску "Мостиська — Пшемисль" потрапити до Польщі, однак реалізувати цей намір не вдалося.

Рішення суду

Порушник повністю визнав свою провину та погодився, щоб суд розглянув справу без його присутності. 

Чоловіка визнали винним в підробленні та використанні підробленого офіційного документу (частини перша та четверта статті 358 Кримінального кодексу України). За виготовлення фальшивих документів йому призначили штраф у розмірі 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 11 900 гривень, а за користування підробними документами — штраф у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 850 гривень. Шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим чоловіку призначили остаточне покарання —  штраф на суму 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 11 900 гривень.

Упродовж 30 днів від дня проголошення вироку судове рішення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, житель Львівської області намагався потрапити до Польщі, перелізши через паркан неподалік від лінії державного кордону. За це його засудили до сплати 8 500 гривень штрафу.

Також ми повідомляли, що жителька Закарпатської області неодноразово перевозила ухилянтів до кордону. Порушниці призначили покарання у вигляді п'яти років ув'язнення, однак замінили його двома роками умовного терміну.

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