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Мужчина переправлял уклонистов за границу — что решил суд

6 января 2025 01:32
Виктория Козырь - редактор
Житель Черновицкой области помогал уклонистам сбежать за границу — как его наказал суд
Пограничники проверяют документы на границе. Фото иллюстративное: shoppingpl.com
Виктория Козырь - редактор

Уроженец села Михалково Сокирянского района Черновицкой области пытался незаконно переправить военнообязанных мужчин за пределы Украины. За содеянное его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Сокирнянский районный суд Черновицкой области вынес 26 декабря 2024 года.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в феврале 2024 года фигурант совместно с неустановленными людьми нашел желающих незаконно пересечь государственную границу Украины во избежание мобилизации в ряды ВСУ. На побег за границу согласились два жителя Сум, два мужчины из Черновцов, один киевлянин, один харьковчанин и один житель Хмельницкой области. Перевезти клиентов нарушитель решил в прицепе грузового автомобиля, однако фуру на расстоянии семи тысяч метров от линии государственной границы Украины остановил пограничный наряд.

Решение суда

Во время судебного заседания переправщик полностью признал свою вину. Мужчина заявил, что согласился доставить военнообязанных до участка границы Украины и Республики Молдова, потому что его попросил об этом знакомый. Денежное вознаграждение за переправку ему не обещали. В содеянном фигурант раскаялся и попросил суд не наказывать его слишком строго.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако заменил реальный срок заключения двумя годами испытательного срока. В течение этого периода осужденный должен периодически регистрироваться в органе пробации, сообщать этому органу об изменении своего места работы, проживания или учебы.

Решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, суд вынес приговор жителю Донецка. Мужчина командовал российскими боевиками в Херсонской области. За это он проведет за решеткой 15 лет.

Также мы сообщали, что на Прикарпатье работники ТЦК и СП мобилизовали мужчину, который имел бронирование. Суд признал действия военнослужащих неправомерными и обязал воинскую часть освободить забронированного от военной службы.

Черновицкая область мобилизация военнообязанные уклонисты выезд за границу судебные решения

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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