Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Чоловік переправляв ухилянтів за кордон — що вирішив суд arrow

Чоловік переправляв ухилянтів за кордон — що вирішив суд

6 січня 2025 01:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Житель Чернівецької області допомагав ухилянтам утекти за кордон — як його покарав суд
Прикордонники перевіряють документи на кордоні. Фото ілюстративне: shoppingpl.com
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Уродженець села Михалкове Сокирянського району Чернівецької області намагався незаконно переправити військовозобов'язаних чоловіків за межі України. За вчинене його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Сокирнянський районний суд Чернівецької області ухвалив 26 грудня 2024 року.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у лютому 2024 року фігурант спільно з невстановленими людьми знайшов охочих незаконно перетнути державний кордон України задля уникнення мобілізації до лав ЗСУ. На втечу за кордон погодилися два жителі Сум, два чоловіка з Чернівців, один киянин, один харків'янин і один житель Хмельницької області. Перевезти клієнтів порушник вирішив у причепі вантажного автомобіля, однак фуру на відстані семи тисяч метрів від лінії державного кордону України зупинив прикордонний наряд.

Рішення суду

Під час судового засідання переправник повністю визнав свою провину. Чоловік заявив, що погодився доставити військовозобов'язаних до ділянки кордону України та Республіки Молдова, тому що його попросив про це знайомий. Грошову винагороду за переправлення йому не обіцяли. У вчиненому фігурант розкаявся та попросив суд не карати його надто суворо.

Суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, однак замінив реальний термін ув'язнення двома роками іспитового строку. Упродовж цього періоду засуджений має періодично реєструватися в органі пробації, повідомляти цей орган про зміну свого місця роботи, проживання або навчання.

Рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, суд виніс вирок жителю Донецька. Чоловік командував російськими бойовиками в Херсонській області. За це він проведе за ґратами 15 років.

Також ми повідомляли, що на Прикарпатті працівники ТЦК та СП мобілізували чоловіка, який мав бронювання. Суд визнав дії військовослужбовців неправомірними та зобов'язав військову частину звільнити заброньованого від військової служби.

Чернівецька область мобілізація військовозобов'язані ухилянти виїзд за кордон судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Чоловік переправляв ухилянтів за кордон — що вирішив суд

01:31 Душив в обіймах — Зеленський про війну Путіна у Чечні

01:30 Екскомандир "Азова" назвав спосіб мобілізації суспільства

Термінова новина

01:25 У Запоріжжі пролунав вибух — що відомо

00:33 У 2008 році Україна могла бути в НАТО — хто проголосував проти

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:07 На Київщині лунають вибухи — що відомо

5 січня 2025

23:58 Лукашенко вибачався та просив вдарити по НПЗ — заява Зеленського

23:58 Зеленський розкритикував гарантів Будапештського меморандуму

23:57 Били по руках всіх — Зеленський про корупцію під час війни

23:54 Відкриття аеропортів України — Зеленський назвав умови

01:32 Чоловік переправляв ухилянтів за кордон — що вирішив суд

01:31 Душив в обіймах — Зеленський про війну Путіна у Чечні

01:30 Екскомандир "Азова" назвав спосіб мобілізації суспільства

Термінова новина

01:25 У Запоріжжі пролунав вибух — що відомо

00:33 У 2008 році Україна могла бути в НАТО — хто проголосував проти

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:07 На Київщині лунають вибухи — що відомо

5 січня 2025

23:58 Лукашенко вибачався та просив вдарити по НПЗ — заява Зеленського

23:58 Зеленський розкритикував гарантів Будапештського меморандуму

23:57 Били по руках всіх — Зеленський про корупцію під час війни

23:54 Відкриття аеропортів України — Зеленський назвав умови

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

Text

17:51 У Києві відбулась акція на підтримку військовополонених

3 січня 2025
Text

21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

Text

18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла