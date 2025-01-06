Житель Чернівецької області допомагав ухилянтам утекти за кордон — як його покарав суд

Прикордонники перевіряють документи на кордоні. Фото ілюстративне: shoppingpl.com

Уродженець села Михалкове Сокирянського району Чернівецької області намагався незаконно переправити військовозобов'язаних чоловіків за межі України. За вчинене його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Сокирнянський районний суд Чернівецької області ухвалив 26 грудня 2024 року.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у лютому 2024 року фігурант спільно з невстановленими людьми знайшов охочих незаконно перетнути державний кордон України задля уникнення мобілізації до лав ЗСУ. На втечу за кордон погодилися два жителі Сум, два чоловіка з Чернівців, один киянин, один харків'янин і один житель Хмельницької області. Перевезти клієнтів порушник вирішив у причепі вантажного автомобіля, однак фуру на відстані семи тисяч метрів від лінії державного кордону України зупинив прикордонний наряд.

Рішення суду

Під час судового засідання переправник повністю визнав свою провину. Чоловік заявив, що погодився доставити військовозобов'язаних до ділянки кордону України та Республіки Молдова, тому що його попросив про це знайомий. Грошову винагороду за переправлення йому не обіцяли. У вчиненому фігурант розкаявся та попросив суд не карати його надто суворо.

Суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, однак замінив реальний термін ув'язнення двома роками іспитового строку. Упродовж цього періоду засуджений має періодично реєструватися в органі пробації, повідомляти цей орган про зміну свого місця роботи, проживання або навчання.

Рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, суд виніс вирок жителю Донецька. Чоловік командував російськими бойовиками в Херсонській області. За це він проведе за ґратами 15 років.

Також ми повідомляли, що на Прикарпатті працівники ТЦК та СП мобілізували чоловіка, який мав бронювання. Суд визнав дії військовослужбовців неправомірними та зобов'язав військову частину звільнити заброньованого від військової служби.