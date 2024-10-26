Как суд наказал жителя Житомирской области за неявку в ТЦК по повестке

Здание Романовского районного суда Житомирской области. Фото: ro.zt.court.gov.ua

Житель поселка Романовка Житомирской области получил повестку, однако в ТЦК не явился. За уклонение от военного призыва мужчину привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Романовский районный суд Житомирской области вынес 3 мая текущего года.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант, который работает на одном из местных сельскохозяйственных предприятий, 15 апреля текущего года получил повеску и должен был 17 апреля прибыть в ТЦК и СП, однако не сделал этого.

Решение суда

Уважительных причин для неявки по повестке у мужчины не было, поэтому суд признал его действия умышленным уклонением от военного учета и уголовным нарушением. За совершенное мужчину приговорили к уплате штрафа в размере 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 6 800 гривен.

В течение 30 дней со дня провозглашения решение суда можно было обжаловать, подав апелляцию. Теперь же приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, в Хмельницкой области избрали наказание для мужчины, который нецензурно высказывался в сторону представителей ТЦК. За совершенное нарушитель должен уплатить штраф и судебный сбор.

Также мы сообщали, что в Харькове вынесли приговор мужчине, который получил боевую повестку, однако проигнорировал ее. Военнообязанного приговорили к трем годам лишения свободы.