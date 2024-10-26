Як суд покарав жителя Житомирської області за неявку до ТЦК за повісткою

Будівля Романівського районного суду Житомирської області. Фото: ro.zt.court.gov.ua

Житель селища Романова Житомирської області отримав повістку, однак до ТЦК не з'явився. За ухилення від військового призову чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Романівський районний суд Житомирської області ухвалив 3 травня поточного року.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант, який працює на одному з місцевих сільськогосподарських підприємств, 15 квітня поточного року отримав повіску та мав 17 квітня прибути до ТЦК та СП, однак не зробив цього.

Рішення суду

Поважних причин для неявку за повісткою чоловік не мав, тож суд визнав його дії умисним ухиленням від військового обліку та кримінальним порушенням. За вчинене чоловіка засудили до сплати штрафу в розмірі 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 6 800 гривень.

Упродовж 30 днів від дня проголошення рішення суду можна було оскаржити, подавши апеляцію. Наразі ж вирок уже набув законної сили.

Нагадаємо, у Хмельницькій області обрали покарання для чоловіка, який нецензурно висловлювався в бік представників ТЦК. За вчинене порушник має сплатити штраф і судовий збір.

Також ми повідомляли, що в Харкові винесли вирок чоловіку, який отримав бойову повістку, однак проігнорував її. Військовозобов'язаного засудили до трьох років позбавлення волі.