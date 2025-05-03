Житель Хмельницкой области получил три повестки, но не шел в ТЦК

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

В Хмельницкой области вынесен приговор мужчине, который уклонился от мобилизации. До этого момента он успел получить несколько повесток, но не появлялся в ТЦК.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

На суде выяснилось, что обвиняемый прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его годным к военной службе. В течение следующих трех месяцев обвиняемый получил три повестки, однако не выполнил своих обязанностей гражданина Украины и не явился в ТЦК для дальнейшего направления на военную службу.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние. Он пояснил, что не согласен с необходимостью проходить военную службу из-за состояния своего здоровья (отсутствие части желудка после хирургического вмешательства в 2005 году), отсутствие опыта военной службы и гибель многих его знакомых на войне.

Решение суда

Суд, проанализировав материалы дела, признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Напомним, житель Житомирщины дважды получал повестки, однако уклонялся от военного призыва. Нарушитель не захотел служить даже в тыловой части.

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