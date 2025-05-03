Мешканець Хмельниччини отримав три повістки, але не йшов до ТЦК

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

В Хмельницькій області винесено вирок чоловікові, який ухилився від мобілізації. До цього моменту він встиг отримати декілька повісток, але не з'являвся до ТЦК.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На суді з'ясувалось, що обвинувачений пройшов военно-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до військової служби. Протягом наступних трьох місяців обвинувачений отримав три повістки, однак не виконав своїх обов'язків громадянина України та не з'явився до ТЦК для подальшого направлення на військову службу.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та висловив каяття. Він пояснив, що не погоджується з необхідністю проходити військову службу через стан свого здоров'я (відсутність частини шлунку після хірургічного втручання у 2005 році), відсутність досвіду військової служби та загибель багатьох його знайомих на війні.

Рішення суду

Суд, проаналізувавши матеріали справи, визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, житель Житомирщини двічі отримував повістки, однак ухилявся від військового призову. Порушник не схотів служити навіть у тиловій частині.

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