Мужчина незаконно перевозил уклонистов за границу — решение суда

Молоток судьи. Фото: Лексинформ

На Львовщине мужчина был замечен в незаконной переправке лиц через государственную границу. Для этого он делал вид, будто занимается завозом гуманитарной помощи.

Об этом стало известно из приговора Пустомытовского районного суда Львовской области.

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Детали дела

В марте 2022 года к обвиняемому обратился мужчина, который вместе с товарищем хотел выехать за границу. Как впоследствии объяснил на судебном заседании, целью выезда якобы была доставка гуманитарной помощи.

В ответ он получил предложение заплатить по 1000 долларов с каждого, за что ему обещали изготовить временные военные билеты, заключение о непригодности к службе и фальшивые медицинские документы. Поняв незаконность этих действий, мужчина обратился в СБУ и дальше действовал под наблюдением правоохранителей.

Обвиняемого задержали после того, как он получил деньги. По его указанию, собеседник положил сумму в его внешний карман. Во время судебного заседания он отрицал свою вину и пытался убедить присутствующих в своей версии событий.

Он заявил, что работал в автосалоне "Диамант", который занимается обслуживанием и продажей автомобилей, а также подрабатывал, занимаясь покупкой и перепродажей авто. Он утверждал, что мужчину, который ему позвонил, воспринял как потенциального клиента. Услышав о поездке за границу, он отрицал, что занимается этими вопросами.

Однако собеседник продолжал звонить, прося помощи и рассказывая, что оказался в безвыходной ситуации. В то же время обвиняемый якобы намеревался купить автомобиль по выгодной цене в 3800 долларов для дальнейшей перепродажи, но ему не хватало средств. Поэтому он якобы решил воспользоваться ситуацией, взять деньги от этого человека, купить автомобиль, перепродать его и вернуть долг, ведь не сделал ничего преступного.

Обвиняемый заверил, что не имеет знакомых среди работников пограничной службы. Он не был и не является работником военных или пограничных органов. Также он отметил, что ни разу не выезжал за границу и не имеет представления о процессе выезда.

Однако такие его показания опровергаются материалами негласных следственных действий. На видео зафиксировано, как при встрече обвиняемый рассказывает "клиенту", какой ему дадут документ. При этом они обсуждают неправомерные действия пограничников по пересечению границы Украины.

Этот гражданин ранее не судим, имеет на иждивении малолетнего ребенка, по месту работы характеризуется положительно.

Что решил суд

Его приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Сейчас он еще не содержится под стражей, имеет меру пресечения в виде залога и может обжаловать приговор.

Напомним, с 1 марта в Украине временно прекратят выдачу разрешений на пересечение границы художникам и журналистам.

Ранее в КГВА заявили о том, что командировки столичных чиновников теперь будут тщательно проверять. Речь идет о зарубежных поездках, которые работники Киевсовета часто используют в собственных интересах.