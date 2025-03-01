Чоловік незаконно переправляв ухилянтів за кордон — рішення суду

Молоток судді. Фото: Lexinform

На Львівщині чоловік був помічений у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Для цього він робив вигляд начебто займається завезенням гуманітарної допомоги.

Про це стало відомо з вироку Пустомитівського районного суду Львівської області.

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Деталі справи

У березні 2022 року до обвинуваченого звернувся чоловік, який разом із товаришем хотів виїхати за кордон. Як згодом пояснив на судовому засіданні, метою виїзду нібито було доставлення гуманітарної допомоги.

У відповідь він отримав пропозицію заплатити по 1000 доларів з кожного, за що йому обіцяли виготовити тимчасові військові квитки, висновок про непридатність до служби та фальшиві медичні документи. Зрозумівши незаконність цих дій, чоловік звернувся до СБУ і далі діяв під наглядом правоохоронців.

Обвинуваченого затримали після того, як він отримав гроші. За його вказівкою, співрозмовник поклав суму в його зовнішню кишеню. Під час судового засідання він заперечив свою провину та намагався переконати присутніх у своїй версії подій.

Він заявив, що працював у автосалоні "Діамант", який займається обслуговуванням та продажем автомобілів, а також підробляв, займаючись купівлею та перепродажем авто. Він стверджував, що чоловіка, який йому зателефонував, сприйняв як потенційного клієнта. Почути про поїздку за кордон, він заперечив, що займається цими питаннями.

Однак співрозмовник продовжував дзвонити, просячи допомоги і розповідаючи, що опинився в безвихідній ситуації. Водночас обвинувачений нібито мав намір купити автомобіль за вигідною ціною в 3800 доларів для подальшого перепродажу, але йому не вистачало коштів. Тому він нібито вирішив скористатися ситуацією, взяти гроші від цього чоловіка, купити автомобіль, перепродати його та повернути борг, адже не зробив нічого злочинного.

Обвинувачений запевнив, що не має знайомих серед працівників прикордонної служби. Він не був і не є працівником військових чи прикордонних органів. Також він зазначив, що жодного разу не виїжджав за кордон і не має уявлення про процес виїзду.

Однак такі його показання спростовуються матеріалами негласних слідчих дій. На відео зафіксовано, як при зустрічі обвинувачений розповідає "клієнту", який йому дадуть документ. При цьому вони обговорюють неправомірні дії прикордонників щодо перетину кордону України.

Цей громадянин раніше не судимий,має на утриманні малолітню дитину, за місцем роботи характеризується позитивно.

Що вирішив суд

Його засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Наразі він ще не утримується під вартою, має запобіжний захід у вигляді застави і може оскаржувати вирок.

Нагадаємо, з 1 березня в Україні тимчасово припинять видачу дозволів на перетин кордону митцям та журналістам.

Раніше у КМВА заявили про те, що відрядження столичних посадовців тепер будуть ретельно перевіряти. Йдеться про закордонні поїздки, які працівники Київради часто використовують у власних інтересах.