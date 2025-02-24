Мужчина напал на пограничника и сбежал в Румынию — решение суда
Военнослужащий оказал сопротивление пограничнику, похитил его оружие и сбежал в Румынию. Это было сделано с помощью сообщников.
Об этом говорится в реестре судебных дел Виноградовского районного суда.
Детали дела
Речь идет об инциденте, который произошел в Закарпатье 16 августа 2024 года. Трое мужчин, пытаясь незаконно пересечь границу с Румынией, напали на украинского пограничника и отобрали у него оружие.
Нападавших задержали румынские правоохранители. Среди них был Иван З.
Во время незаконного пересечения границы он отвлек внимание курсанта Нацгвардии, а сообщник нанес военнослужащему несколько ударов, от которых тот потерял равновесие и упал с обрыва грунтовой дороги. Мужчины подобрали автомат АК-74 и сбежали с ним в Румынию.
Что решил суд
10 февраля Иван З. заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Как следствие, судья Анатолий Надопта, признав закарпатца виновным в сопротивлении пограничнику и похищении оружия, назначил ему 5 лет заключения. Реальный срок наказания суд заменил на год условного.
Сообщнику двух беглецов в Румынию назначили 5 лет заключения, однако реальный срок наказания суд заменил на год условного.
Приговор вынесли 10 февраля.
Напомним, что на Буковине 16-летние школьники проводили уклонистов через границу. Правонарушителей "засекла" фотоловушка и их задержали пограничники.
Кроме того, на Закарпатье мужчины спрятались в "КАМАЗе" с песком, чтобы убежать за границу. Нарушители хотели выехать в Венгрию.
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