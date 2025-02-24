Чоловік напав на прикордонника та втік до Румунії — рішення суду

Молоток судді. Фото: Freepik

Військовослужбовець чинив опір прикордоннику, викрав його зброю та втік до Румунії. Це було зроблено за допомогою спільників.

Про це говориться у реєстрі судових справ Виноградівського районного суду.

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Деталі справи

Йдеться про інцидент, який стався на Закарпатті 16 серпня 2024 року. Троє чоловіків, намагаючись незаконно перетнути кордон з Румунією, напали на українського прикордонника та відібрали у нього зброю.

Нападників затримали румунські правоохоронці. Серед них був Іван З.

Під час незаконного перетину кордону він відвернув увагу курсанта Нацгвардії, а спільник завдав військовослужбовцеві кілька ударів, від яких той втратив рівновагу та впав з обриву ґрунтової дороги. Чоловіки підібрали автомат АК-74 і втекли з ним до Румунії.

Що вирішив суд

10 лютого Іван З. уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Анатолій Надопта, визнавши закарпатця винним в опорі прикордоннику та викраденні зброї, призначив йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Спільнику двох втікачів до Румунії призначили 5 років ув’язнення, однак реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Вирок винесли 10 лютого.

Нагадаємо, що на Буковині 16-річні школярі проводили ухилянтів через кордон. Правопорушників "засікла" фотопастка і їх затримали прикордонники.

Крім того, на Закарпатті чоловіки сховалися в "КАМАЗі" з піском, щоб утекти за кордон. Порушники хотіли виїхати до Угорщини.