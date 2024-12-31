Суд обязал уволить мужчину со службы в ВСУ, поскольку его брат военный погиб

Заседание суда. Иллюстративное фото: pixabay

Житель Хмельницка хотел уволиться со службы, поскольку его брат, будучи военным, погиб. Военная часть отказала мужчине в увольнении, но суд поставил окончательную точку в вопросе.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, обнародованным в судебном реестре в декабре 2024 года, в суд обратился житель Хмельницкой области, который считает, что отказ воинской части в его увольнении со службы является незаконным. Истец отмечает, что имеет право на увольнение из-за трагической гибели своего родного брата, также военнослужащего, погибшего в дорожно-транспортном происшествии летом 2024 года при исполнении служебных обязанностей.

В своем заявлении истец отметил, что считает смерть брата основанием для его увольнения со службы, поскольку такой случай связан с исполнением военных обязанностей.

В то же время представитель воинской части в отзыве на исковое заявление отметил, что гибель брата истца произошла в результате ДТП в Ровенской области, но не была связана с выполнением мер, направленных на обеспечение национальной безопасности, обороны или отпора вооруженной агрессии Российской Федерации. Учитывая это, ответчик считает, что оснований для увольнения истца со службы нет.

Решение суда

Судья Хмельницкого окружного административного суда Александр Полевой рассмотрел это дело, тщательно исследовав все предоставленные материалы и аргументы обеих сторон. В ходе судебного разбирательства было подтверждено, что родной брат истца действительно погиб во время исполнения служебных обязанностей. Исходя из этого, судья принял решение удовлетворить иск, признав отказ воинской части в увольнении истца противоправным.

Суд обязал воинскую часть освободить истца от военной службы, руководствуясь пунктом "г" части 2 статьи 26 Закона Украины №2232-ХІІ "О воинской обязанности и военной службе". При этом принятое решение еще может быть обжаловано в установленном законодательством порядке.

Напомним, недавно мы писали, что в Хмельницкой области мужчина не прибыл в ТЦК из-за отсутствия транспорта. За это суд наказал, лишив свободы.

Также мы сообщает, что в Полтавской области мужчина отказался от мобилизации из-за возраста. Военнообязанный заявил, что ему исполнилось 50 лет, а также у него проблемы со здоровьем. Однако суд признал его виновным в уклонении от мобилизации.