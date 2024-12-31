Суд зобов'язав звільнити чоловіка зі служби у ЗСУ, оскільки його брат військовий загинув

Засідання суду. Ілюстративне фото: pixabay

Мешканець Хмельницька хотів звільнитися зі служби, оскільки його брат будучи військовим загинув. Військова частина відмовила чоловіку у звільненні, але суд поставив остаточну крапку в питанні.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, що були оприлюднені у судовому реєстрі в грудні 2024 року, до суду звернувся мешканець Хмельницької області, який вважає, що відмова військової частини у його звільненні зі служби є незаконною. Позивач наголошує, що має право на звільнення через трагічну загибель свого рідного брата, також військовослужбовця, який загинув у дорожньо-транспортній пригоді влітку 2024 року під час виконання службових обов’язків.

У своїй заяві позивач зазначив, що вважає смерть брата є підставою для його звільнення зі служби, оскільки такий випадок пов’язаний із виконанням військових обов’язків.

Водночас представник військової частини у відзиві на позовну заяву зауважив, що загибель брата позивача сталася внаслідок ДТП у Рівненській області, але не була пов’язана з виконанням заходів, спрямованих на забезпечення національної безпеки, оборони чи відсічі збройної агресії Російської Федерації. З огляду на це відповідач вважає, що підстав для звільнення позивача зі служби немає.

Рішення суду

Суддя Хмельницького окружного адміністративного суду Олександр Польовий розглянув цю справу, ретельно дослідивши всі надані матеріали та аргументи обох сторін. У ході судового розгляду було підтверджено, що рідний брат позивача дійсно загинув під час виконання службових обов’язків. Зважаючи на це, суддя прийняв рішення задовольнити позов, визнавши відмову військової частини у звільненні позивача протиправною.

Суд зобов’язав військову частину звільнити позивача з військової служби, керуючись пунктом "г" частини 2 статті 26 Закону України №2232-ХІІ "Про військовий обов’язок і військову службу". При цьому ухвалене рішення ще може бути оскаржене в установленому законодавством порядку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Хмельницькій області чоловік не прибув до ТЦК через відсутність транспорту. За це суд покарав, позбавивши волі.

Також ми повідомляє, що у Полтавській області чоловік відмовився від мобілізації через вік. Військовозобов'язаний заявив, що йому виповнилося 50 років, а також він має проблеми зі здоров'ям. Проте суд визнав його винним в ухиленні від мобілізації.