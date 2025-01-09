Как суд наказал жителя Буковины за организацию переправки военнообязанных за границу

Задержанные уклонисты и переправщик. Фото: Черновицкая областная прокуратура

В Черновицкой области 28-летний молодой человек организовал незаконную переправку военнообязанных через государственную границу Украины. За такой поступок его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом во вторник, 7 января, сообщили в пресс-службе Черновицкой областной прокуратуры.

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Детали дела

По данным прокуратуры, фигурант в период действия военного положения за шесть с половиной тысяч евро организовал незаконную переправку за границу трем мужчинам в возрасте от 25 до 27 лет из Черновицкой, Тернопольской и Харьковской областей. Сбежать из Украины уклонисты пытались в апреле 2024 года. За границу они планировали попасть, спрятавшись в багажном отсеке микроавтобуса, который направлялся в Молдову, однако их разоблачили правоохранители.

Решение суда

Обвиняемый свою вину не признал, однако прокуроры предоставили достаточно доказательств, которые подтвердили его причастность к преступлению. Нарушителя приговорили к семи годам лишения свободы. До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

Напомним, во Львове вынесли приговор военнослужащему-псевдоминеру. Мужчина распространял ложную информацию об угрозе взрыва на железнодорожном вокзале и в одном из отелей. За это его приговорили к лишению свободы.

Также мы сообщали о приговоре для супружеской пары, которая изготавливала и распространяла детскую порнографию, развращала несовершеннолетних и насиловала одну из своих дочерей. За содеянное мужчина и женщина проведут за решеткой 15 лет.