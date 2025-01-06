В Виннице мужчина корректировал ракетные удары РФ — что решил суд

Мужчина с телефоном в руках. Фото иллюстративное: Pexels

В Виннице уроженец города Макеевка Донецкой области фотографировал воинские части и объекты критической инфраструктуры. Таким образом, он корректировал ракетные удары оккупантов. В результате этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мужчина нашел объявление в Telegram, где за вознаграждение предлагали фотографировать объекты в Виннице.

В мае 2023 года он зафиксировал главный вход воинской части Воздушных сил Украины на видео. Впоследствии мужчина отправил его представителю РФ и в тот же день получил 100 долларов на свою карточку.

Впоследствии обвиняемый должен был зафиксировать военную часть НГУ. Прибыв на место, он тайно снимал блокпосты и военных, сообщив оккупантам об отсутствии танков и техники в окрестности. Кроме того, он прислал видео россиянам. Его задержали на месте преступления.

Во время задержания уроженец Донецкой области подтвердил, что общался с представителем России и снимал видео. По его словам, он искал работу, поэтому согласился на предложение.

Однако во время судебного заседания мужчина не признал своей вины.

Что решил суд

Уроженца Макеевки признали виновным в государственной измене. Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на Львовщине 65-летнего мужчину признали виновным в оправдании войны России против Украины. Он также занимался распространением символики коммунистического тоталитарного режима.

Ранее несовершеннолетнего из Ивано-Франковской области задержали белорусские пограничники, когда он пытался попасть к отцу в Москву. Парень рассказал им о блокпостах ВСУ, после чего его вернули в Украину и судили.