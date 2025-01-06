У Вінниці чоловік коригував ракетні удари РФ — що вирішив суд

Чоловік з телефоном в руках. Фото ілюстративне: Pexels

У Вінниці уродженець міста Макіївка Донецької області фотографував військові частини та обʼєкти критичної інфраструктури. Таким чином він коригував ракетні удари окупантів. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловік знайшов оголошення в Telegram, де за винагороду пропонували фотографувати обʼєкти у Вінниці.

У травні 2023 року він зафіксував головний вхід військової частини Повітряних сил України на відео. Згодом чоловік надіслав його представнику РФ, і того ж дня отримав 100 доларів на свою картку.

Згодом обвинувачений мав зафіксувати військову частину НГУ. Прибувши на місце, він таємно знімав блокпости та військових, повідомивши окупантів про відсутність танків і техніки в околиці. Крім того, він надіслав відео росіянам. Його затримали на місці злочину.

Під час затримання уродженець Донетчини підтвердив, що спілкувався з представником Росії та знімав відео. За його словами, він шукав роботу, тому погодився на пропозицію.

Однак під час судового засідання чоловік не визнав своєї провини.

Що вирішив суд

Уродженця Макіївки визнали винним у державній зраді. Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Львівщині 65-річного чоловіка визнали винним у виправданні війни Росії проти України. Він також займався поширенням символіки комуністичного тоталітарного режиму.

Раніше неповнолітнього з Івано-Франківщини затримали білоруські прикордонники, коли він намагався потрапити до батька в Москву. Хлопець розповів їм про блокпости ЗСУ, після чого його повернули в Україну та судили.