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Мужчина дважды проигнорировал повестку — как его наказал суд

26 ноября 2024 23:55
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Какое наказание суд избрал для военнообязанного, дважды игнорировавшего боевые повестки
Здание Гощанского районного суда Ровенской области. Фото: facebook.com/gsh.rv.court
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Ровенской области военнообязанному дважды вручали боевую повестку, однако он игнорировал ее. За совершенное фигуранта привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Гощанский районный суд Ровенской области вынес во вторник, 19 ноября.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, впервые за уклонение от военного призыва во время мобилизации фигуранта судили 30 января текущего года. Тогда ему избрали наказание в виде двух лет испытательного срока. В апреле мужчина прошел ВВК, которая сочла его пригодным к военной службе. После этого ему вручили боевую повестку, согласно которой нужно было 11 апреля прибыть в пункт сбора для отправки на службу. Получать этот документ нарушитель отказался и подтвердил это подписью.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину отрицал. Мужчина заявил, что не соглашается с заключением ВВК, поскольку имеет хронические заболевания, которые не подтверждены документально, потому что он не доверяет медикам и лечится самостоятельно.

Подсудимого признали виновным и приговорили четырем годам лишения свободы. На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней приговор можно оспорить путем подачи апелляции.

Напомним, в Ровенской области водитель-техник ГПСУ приобрел для своей матери справку об инвалидности. Таким образом мужчина рассчитывал увернуться от службы.

Также мы сообщали, что в Ровенской области мужчина в ТЦК в письменном виде отказался от получения повестки. За уклонение от мобилизации ему назначили наказание в размере одного года испытательного срока.

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