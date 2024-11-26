Какое наказание суд избрал для военнообязанного, дважды игнорировавшего боевые повестки

Мужчина дважды проигнорировал повестку — как его наказал суд
В Ровенской области военнообязанному дважды вручали боевую повестку, однако он игнорировал ее. За совершенное фигуранта привлекли к уголовной ответственности.
Об этом говорится в приговоре, который Гощанский районный суд Ровенской области вынес во вторник, 19 ноября.
Детали дела
Согласно судебным материалам, впервые за уклонение от военного призыва во время мобилизации фигуранта судили 30 января текущего года. Тогда ему избрали наказание в виде двух лет испытательного срока. В апреле мужчина прошел ВВК, которая сочла его пригодным к военной службе. После этого ему вручили боевую повестку, согласно которой нужно было 11 апреля прибыть в пункт сбора для отправки на службу. Получать этот документ нарушитель отказался и подтвердил это подписью.
Решение суда
Во время судебного заседания обвиняемый свою вину отрицал. Мужчина заявил, что не соглашается с заключением ВВК, поскольку имеет хронические заболевания, которые не подтверждены документально, потому что он не доверяет медикам и лечится самостоятельно.
Подсудимого признали виновным и приговорили четырем годам лишения свободы. На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней приговор можно оспорить путем подачи апелляции.
Напомним, в Ровенской области водитель-техник ГПСУ приобрел для своей матери справку об инвалидности. Таким образом мужчина рассчитывал увернуться от службы.
Также мы сообщали, что в Ровенской области мужчина в ТЦК в письменном виде отказался от получения повестки. За уклонение от мобилизации ему назначили наказание в размере одного года испытательного срока.
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