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Чоловік двічі проігнорував повістку — як його покарав суд

26 листопада 2024 23:55
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Яке покарання суд обрав для військовозобов'язаного, який двічі ігнорував бойові повістки
Будівля Гощанського районного суду Рівненської області. Фото: facebook.com/gsh.rv.court
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Рівненській області військовозобов'язаному двічі вручали бойову повістку, однак він ігнорував її. За вчинене фігуранта притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Гощанський районний суд Рівненскої області ухвалив у вівторок, 19 листопада.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, вперше за ухилення від військового призову під час мобілізацїі фігуранта судили 30 січня поточного року. Тоді йому обрали покарання у вигляді двох років випробувального строку. У квітні чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Після цього йому вручили бойову повістку, згідно з якою треба було 11 квітня прибути до пункту збору для відправлення на службу. Отримувати цей документ порушник відмовився та підтвердив це підписом.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою вину заперечував. Чоловік заявив, що не погоджується з висновком ВЛК, адже має хронічні захворювання, які не підтверджені документально, бо він не довіряє медикам і лікується самостійне.

Підсудного визнали винним і засудили до чотирьох років позбавлення волі. Наразі рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів вирок можна оскаржити шляхом подачі апеляції.

Нагадаємо, у Рівненській області водій-технік ДПСУ придбав для своєї матері довідку про інвалідніст ь. Таким чоловік розраховував ухилитися від служби.

Також ми повідомляли, що в Рівненській області чоловік у ТЦК письмово відмовився від отримання повістки. За ухилення від  мобілізації йому призначили покарання у вигляді одного року іспитового терміну.

суд Рівненська область військовий призов мобілізація ухилянти судові рішення

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