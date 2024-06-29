Украинские мужчины, которые боятся мобилизации, рассказали, как скрываются дома и планируют побег за границу

Военные ТЦК разговаривают с мужчиной на улице. Фото иллюстративное: Одесский областной ТЦК и СП

После вступления в силу нового закона о мобилизации многие мужчины в Украине стараются меньше выходить из дому, чтобы не встретиться с военными ТЦК. В то же время военнообязанные украинцы задумываются о побеге за границу, аргументируя это нежеланием убивать и умирать на войне.

В субботу, 29 июня, британское издание The Guardian опубликовало большой материал — истории украинских мужчин, уклоняющихся от мобилизации.

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Некоторые мужчины говорят, что не созданы для войны

Как пишет The Guardian, точных данных о том, сколько мужчин скрываются или планируют выехать из Украины в разгар мобилизационной кампании, конечно, нет. Но в больших городах работают телеграм-каналы, на которые подписаны тысячи пользователей. В таких группах делятся сообщениями о рейдах ТЦК и полиции.

Издание рассказывает о Дмитрии — 31-летнем фотографе из Харькова. Он редко выходит на улицу — боится получить повестку. Харьковчанин признается, что хочет уехать из Украины, потому что чувствует себя как в ловушке.

"Я не создан для войны. Я не могу убивать людей, даже если они россияне. На фронте долго не продержусь... Хочу создать семью и увидеть мир. Я не готов умереть", — говорит Дмитрий.

У друзей, уже сбежавших за границу, Дмитрий взял контакты организаторов так называемой поездки. Стоимость "услуги" стартует от 8 000 евро.

Мужчины понимают, чем рискуют, но это не всегда останавливает

Андрей, 23-летний IТ-работник из Одессы, на условиях анонимности рассказал изданию, как прошлым летом пытался выехать за границу с поддельной медицинской справкой. Фальшивку обнаружили на украинской границе. Но, по словам Андрея, ему тогда удалось "договориться" с пограничниками.

"Путешествие" становится только сложнее, и пограничники менее охотно берут взятки. Я не думаю, что мне так повезет во второй раз, если что-то пойдет не так", — говорит Андрей.

По неофициальным данным, еще до усиления мобилизации из Украины выехали более 20 000 мужчин, которые уклоняются от призыва в ВСУ. По официальным — десятки военнообязанных утонули, пытаясь пересечь границу Украины с Румынией. Тысячи уклонистов пограничники вернули домой.

Напомним, 29 июня в ГПСУ рассказали о задержании уклониста, который собирался прорваться за границу, заявляя, что он — "морской пехотинец". В то же время в Госпогранслужбе заявляют, что дерзость преступных организаций, которые помогают военнообязанным украинцам незаконн пересекать границы, растет.