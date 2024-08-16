Реакция на законопроект по отсрочке для неполнородных братьев со стороны Генштаба пока не ясна, но минобороны уже поддержало такую позицию

Проверка документов в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал законопроект отсрочки для неполнородных братьев. За это проголосовало большинство членов комитета.

Об этом 15 августа в четверг информирует в своем Telegram народный депутат и член комитета Александр Федиенко.

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По словам депутата, его коллеги считали не справедливым, когда в случае пропажи без вести при защите Украины или гибели на фронте брат героя ВСУ получал отсрочку, а неполнородный брат — нет.

В рамках украинского законодательства неполнородным братом считается человек, чей брат родился во время женитьбы мать или отца в другом браке.

Какая реакция военных на законопроект

Александр Федиенко добавляет, что Министерство обороны поддержало этот законопроект, а вот представители Генштаба ВСУ не присоединились к совещанию комитета, поэтому их позиция непонятна.

Депутат отмечает, что сейчас много вопросов относительно тех, кого мобилизовали за этот период, и погибших. Комитет будет собирать статистику (цифры) относительно количественного состава мобилизованных неполнородных братьев, когда один из братьев ранее погиб или исчез.