Реакція на законопроєкт щодо відстрочки для неповнорідних братів з боку Генштабу поки не зрозуміла, але міноборони вже підтримало таку позицію

Перевірка документів в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкт щодо відстрочки для неповнорідних братів. За це проголосувало більшість членів комітету.

Про це 15 серпня, у четвер інформує у своєму Telegram народний депутат та член комітету Олександр Федієнко.

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За словами депутата, його колеги вважали не справедливим, коли у разі зникнення безвісти при захисті України чи загибелі на фронті брат героя ЗСУ отримував відстрочку, а неповнорідний брат — ні.

В рамках українського законодавства неповнорідним братом вважається людина, чий брат народився під час одруження мати чи батька в іншому шлюбі.

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Олександр Федієнко додає, що Міністерство оборони підтримало цей законопроєкт, а ось представники Генштабу ЗСУ не доєднались до наради комітету, тому їх позиція незрозуміла.

Депутат зазначає, що зараз багато питань щодо тих, кого мобілізували за цей період, та тих хто загинув. Комітет буде збирати статистику (цифри) щодо кількісного складу мобілізованих неповнорідних братів, коли один з братів раніше загинув чи зник.