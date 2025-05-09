Юрист объяснил, нужно ли непригодным к службе проходить ВВК

Надо ли непригодным проходить ВВК — объяснение от юриста
В условиях военного положения и общей мобилизации проходить ВВК должны все военнообязанные. Исключением являются те, кто имеет статус непригодных к военной службе. Таким гражданам проходить повторный медосмотр не надо.
Об этом в комментарии для УНІАН сообщил юрист Дмитрий Франчук.
Кто может не проходить ВВК
По словам правоведа, человек, который имеет официальное заключение ВВК о непригодности, проходить медицинскую комиссию повторно не должен. Правда, это касается только тех, кто получил статус "непригоден" не более года назад.
"Иногда представители ТЦК могут сомневаться в актуальности или подлинности заключения ВВК, и это может стать основанием для прохождения комиссии снова", — пояснил Франчук.
Также от добавил, что проходить ВВК дистанционно в этом году нельзя.
Напомним, до 5 июня военнообязанные, которых ранее признали ограниченно пригодными, должны повторно пройти ВВК. Исключением являются люди с инвалидностью.
Также мы сообщали, что ограниченно пригодных, которые уклонятся от повторной ВВК, будут наказывать. В частности, их могут объявить в розыск.
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