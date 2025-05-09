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Надо ли непригодным проходить ВВК — объяснение от юриста

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Дата публикации 9 мая 2025 04:30
Юрист объяснил, нужно ли непригодным к службе проходить ВВК
Мужчина на медосмотре. Фото иллюстративное: Александр Притула/УНІАН

В условиях военного положения и общей мобилизации проходить ВВК должны все военнообязанные. Исключением являются те, кто имеет статус непригодных к военной службе. Таким гражданам проходить повторный медосмотр не надо.

Об этом в комментарии для УНІАН сообщил юрист Дмитрий Франчук.

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По словам правоведа, человек, который имеет официальное заключение ВВК о непригодности, проходить медицинскую комиссию повторно не должен. Правда, это касается только тех, кто получил статус "непригоден" не более года назад.

"Иногда представители ТЦК могут сомневаться в актуальности или подлинности заключения ВВК, и это может стать основанием для прохождения комиссии снова", — пояснил Франчук.

Также от добавил, что проходить ВВК дистанционно в этом году нельзя.

Напомним, до 5 июня военнообязанные, которых ранее признали ограниченно пригодными, должны повторно пройти ВВК. Исключением являются люди с инвалидностью.

Также мы сообщали, что ограниченно пригодных, которые уклонятся от повторной ВВК, будут наказывать. В частности, их могут объявить в розыск.

военный призыв мобилизация ВВК военнообязанные юрист
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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