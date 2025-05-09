Юрист пояснив, чи потрібно непридатним до служби проходити ВЛК

Чоловік на медогляді. Фото ілюстративне: Олександр Притула/УНІАН

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації проходити ВЛК мають усі військовозобов'язані. Винятком є ті, хто має статус непридатних до військової служби. Таким громадянам проходити повторний медогляд не треба.

Про це в коментарі для УНІАН повідомив юрист Дмитро Франчук.

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Хто може не проходити ВЛК

За словами правознавця, людина, яка має офіційний висновок ВЛК про непридатність, проходити медичну комісію повторно не має. Щоправда, це стосується лише тих, хто отримав статус "непридатний" не більш ніж рік тому.

"Інколи представники ТЦК можуть сумніватися в актуальності або справжності висновку ВЛК, і це може стати підставою для проходження комісії знову", — пояснив Франчук.

Також від додав, що проходити ВЛК дистанційно цьогоріч не можна.

Нагадаємо, до 5 червня військовозобов'язані, яких раніше визнали обмежено придатними, мусять повторно пройти ВЛК. Винятком є люди з інвалідністю.

Також ми повідомляли, що обмежено придатних, які ухиляться від повторної ВЛК, каратимуть. Зокрема, їх можуть оголосити в розшук.