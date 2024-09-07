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Действительно ли могут отправить на фронт без подготовки — Совет резервистов объяснил детали

7 сентября 2024 17:51
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация 2024 — могут отправить на фронт без КМБ
Бойцы ВСУ на учениях. Иллюстративное фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Продолжительность военной подготовки, которую проходят недавно мобилизованные, четко прописана в уставе и приказах Минобороны и Генштаба. Если есть нарушения в данной сфере, нужно наказывать ответственных.

Об этом заявил председатель совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире телеканала "Киев" в субботу, 7 августа.

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По его словам, обязательная продолжительность подготовки — 30 дней, а от нескольких недель до трех месяцев приобретается военно-учетная специальность.

"Если есть нарушения, то должны соответственно отвечать нарушители. Такие вещи скрывать не нужно. Но, с другой стороны, не нужно превращать в трагедию или какой-то непрофессионализм", — заявил он.

Кроме того, эксперт напомнил, что мужчины 18-25 лет начиная с 2025 года также будут проходить базовую военную подготовку продолжительностью два месяца.

Этапы подготовки мобилизованного

Первый этап — месячная базовая военная подготовка. После окончания обучения мобилизованный получает первичную специальность "стрелок".

Второй этап — профессиональная подготовка, продолжительностью от одной-двух недель до нескольких месяцев. Если у человека есть желание, то учится на более сложные специальности:

  • пулеметчик/гранатометчик — две-три недели;
  • артиллеристы, командиры расчета, операторы дронов — один-два месяца;
  • офицеры и зенитчики — около одного года.

"В целом, опираясь на базовую подготовку, человек будет иметь более 5 месяцев общей подготовки. Поэтому здесь вопрос будет зависеть от лично каждого гражданина", — подытожил Тимочко.

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