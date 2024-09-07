Мобілізація 2024 — чи можуть відправити на фронт без КМБ

Бійці ЗСУ на навчаннях. Ілюстративне фото: УНІАН

Тривалість військової підготовки, яку проходять щойно мобілізовані, чітко прописана в уставі та наказах Міноборони та Генштабу. Якщо є порушення у даній сфері, треба карати відповідальних.

Про це заявив голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в етері телеканалу "Київ" у суботу, 7 серпня.

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За його словами, обов'язкова тривалість підготовки — 30 днів, а від пари тижнів до трьох місяців здобувається військово-облікова спеціальність.

"Якщо є порушення, то це мають відповідати особи, які порушили. Такі речі приховувати не потрібно. Але, з іншого боку, не потрібно перетворювати на загально трагізм чи загальну якусь непрофесійність", — заявив він.

Крім того, експерт нагадав, що чоловіки 18-25 років, починаючи з 2025 року, також будуть проходити базову військову підготовку тривалістю два місяці.

Етапи підготовки мобілізованого

Перший етап — місячна базова військова підготовка. Після закінчення навчання мобілізований отримує первинну спеціальність "стрілець".

Другий етап — фахова підготовка, тривалістю від одного-двох тижнів до кількох місяців. Якщо людина має бажання, то вчиться на складніші спеціальності:

кулеметник / гранатометник — два-три тижні;

артилеристи, командири розрахунку, оператори дронів — один-два місяці;

офіцери та зенітники — близько одного року.

"В цілому, спираючись на базову підготовку, людина буде мати більше ніж 5 місяців загальної підготовки. Тому тут питання буде залежати від особисто кожного громадянина", — підсумував Тимочко.