Мобилизация в Украине — могут ли призвать студента во время академотпуска

Студенты на занятиях. Иллюстративное фото: depositphotos

Во время общей мобилизации в Украине есть категория военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут получить отсрочку. В частности, это может касаться студентов.

Издание ТСН рассказало, могут ли мобилизовать студента во время академического отпуска.

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Могут ли мобилизовать студента во время академотпуска

Отмечается, что когда студент в академическом отпуске его могут мобилизовать, ведь это считается прерыванием учебного процесса. В частности, он предусматривает приостановление прав и обязанностей соискателя образования, выполнение индивидуального учебного плана. Кроме того, факт предоставления академотпуска вносится также в ЕГЭБО (Единая государственная электронная база по вопросам образования).

В материале отметили, что такой отпуск для студента не отменяет статус соискателя образования, но согласно разъяснению МОН и позиции ТЦК, на этот период соискатель образования теряет право на отсрочку.

Также случаи, когда студент берет академотпуск по состоянию здоровья, к примеру, из-за тяжелой болезни, которая требует длительного лечения. Тогда он формально теряет основание для отсрочки именно как студент, но может ее получить по решению ВВК.

Напомним, недавно мы писали, кто из студентов не имеет права на отсрочку от мобилизации. Это как минимум три категории мужчин.

Также мы сообщали, что студенты обязательно должны носить с собой ряд нужных документов, потому что без них их могут мобилизовать.