Мобілізація в Україні — чи можуть призвати студента під час академвідпустки

Студенти на заняттях. Ілюстративне фото: depositphotos

Під час загальної мобілізації в Україні, є категорія військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, які можуть отримати відстрочку. Зокрема, це може стосуватися студентів.

Видання ТСН розповіло, чи можуть мобілізувати студента під час академічної відпустки.

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Чи можуть мобілізувати студента під час академвідпустки

Зазначається, що коли студент в академічній відпустці, його можуть мобілізувати, адже це вважається перериванням навчального процесу. Зокрема, вона передбачає призупинення прав та обов'язків здобувача освіти, виконання ним індивідуального навчального плану. Крім того, факт надання академвідпустки вноситься також до ЄДЕБО (Єдина державна електронна база з питань освіти).

У матеріалі наголосили, що така відпустка для студента не скасовує статус здобувача освіти, але згідно з роз'ясненням МОН та позицією ТЦК, на цей період здобувач освіти втрачає право на відстрочку.

Також випадки, коли студент бере академвідпустку за станом здоров'я, до прикладу, через важку хворобу, яка потребує тривалого лікування. Тоді, він формально втрачає підставу для відстрочки саме як студент, але може її отримати за рішенням ВЛК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, хто зі студентів не має права на відстрочку від мобілізації. Це щонайменше три категорії чоловіків.

Також ми повідомляли, що студенти обов'язково мають носити з собою ряд потрібних документів, адже без них їх можуть мобілізувати.