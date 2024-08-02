Будут ли в Украине электронные повестки — в Раде ответили

Народный депутат Украины Федор Вениславский. Фото: РБК-Украина

В Украине военнообязанные не будут получать повестки в электронном виде через "Резерв+" или "Дію". Для этого нет юридических оснований.

Об этом заявил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский в интервью OBOZ.UA в пятницу, 2 августа.

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По словам Федора Вениславского, введение электронных повесток в Украине пока не планируется. Ведь для этого нет юридических оснований.

"Для этого необходимо вносить изменения в закон. Но позиция Президента, Министерства обороны, Верховной Рады, Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки — никаких повесток в электронном формате не должно быть", — подчеркнул нардеп.

Также Вениславский прокомментировал, по каким военно-учетным специальностям сейчас мобилизуют прежде всего. По его словам, все зависит от того, какой заказ формирует Генеральный штаб ВСУ исходя из реальной ситуации на фронте.

"Сегодня это могут быть операторы БпЛА, завтра это пулеметчик или сапер и т.д. Месяц на месяц не приходится", — отметил Вениславский.