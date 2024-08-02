Чи будуть в Україні електронні повістки — у Раді відповіли

Народний депутат України Федір Веніславський. Фото: РБК-Україна

В Україні військовозобов'язані не отримуватимуть повістки в електронному вигляді через "Резерв+" чи "Дію". Для цього немає юридичних підстав.

Про це заявив член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю OBOZ.UA у п'ятницю, 2 серпня.

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За словами Федора Веніславського, впровадження електронних повісток в Україні поки не планується. Адже для цього немає юридичних підстав.

"Для цього необхідно вносити зміни до закону. Але позиція Президента, Міністерства оборони, Верховної Ради, Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки — жодних повісток в електронному форматі не повинно бути", — наголосив нардеп.

Також Веніславський прокоментував, за якими військово-обліковими спеціальностями зараз мобілізують насамперед. За його словами, все залежить від того, яке замовлення формує Генеральний штаб ЗСУ, виходячи із реальної ситуації на фронті.

"Сьогодні це можуть бути оператори БпЛА, завтра це кулеметник чи сапер тощо. Місяць на місяць не випадає", — зазначив Веніславський.