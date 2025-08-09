Бронь от мобилизации - надо ли проходить ВВК

Прохождение ВЛК. Фото: Полтавский областной ТЦК и СП

Военнообязанные с действующей отсрочкой от призыва или бронированием не направляются на прохождение медицинского осмотра военно-врачебной комиссией. Однако есть исключения.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Кто из забронированных должен пройти ВЛК

"Это определено Порядком проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, который регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560", — говорится в сообщении.

Сообщается, что исключения составляют случаи, когда военнообязанные с действующей отсрочкой от призыва или бронированием:

принимаются на военную службу по контракту;

были признаны ограниченно годными и не проходили повторный медицинский осмотр (за исключением лиц с инвалидностью, признанных в установленном порядке);

самостоятельно изъявили желание пройти медицинский осмотр.

