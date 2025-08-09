Бронь від мобілізації – чи треба проходити ВЛК

Чи можуть заброньованих направити на ВЛК — пояснення Міноборони
Військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням не направляються на проходження медичного огляду військово-лікарською комісією. Проте є винятки.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Хто з заброньованих має пройти ВЛК
"Це визначено Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560", — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що винятки становлять випадки, коли військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням:
- приймаються на військову службу за контрактом;
- були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд (за винятком осіб з інвалідністю, визнаних у встановленому порядку);
- самостійно виявили бажання пройти медичний огляд.
Нагадаємо, раніше адвокат пояснював, чи треба йти в ТЦК по відстрочку, якщо в громадянина є бронь на роботі.
Раніше ми писали про те, як українцям перевірити, чи у них є бронь від мобілізації.
