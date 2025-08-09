Бронь від мобілізації – чи треба проходити ВЛК

Проходження ВЛК. Фото: Полтавський обласний ТЦК та СП

Військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням не направляються на проходження медичного огляду військово-лікарською комісією. Проте є винятки.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Реклама

Читайте також:

Хто з заброньованих має пройти ВЛК

"Це визначено Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що винятки становлять випадки, коли військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням:

приймаються на військову службу за контрактом;

були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд (за винятком осіб з інвалідністю, визнаних у встановленому порядку);

самостійно виявили бажання пройти медичний огляд.

Нагадаємо, раніше адвокат пояснював, чи треба йти в ТЦК по відстрочку, якщо в громадянина є бронь на роботі.

Раніше ми писали про те, як українцям перевірити, чи у них є бронь від мобілізації.