Необходимо ли мужчинам носить с собой военный билет

Проверка документов работниками ТЦК. Иллюстративное фото: hvylya.net

В Украине идет мобилизация военнообязанных в ряды войска. Все они должны были обновить свои учетные данные до 16 июля.

Нужно ли получать военный билет, если данные обновлены в приложении "Резерв+", ответила юрист Неля Романенко на b2bconsult.

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Обновление военно-учетных данных

По словам правозащитницы, функционал "Резерв+" или "Дії" позволяет сформировать полноценный военно-учетный документ в формате PDF.

Его можно показывать представителям ТЦК, как в бумажном виде, так и в электронном — они имеют одинаковую юридическую силу.

Также военно-учетным документом является отражение в электронной форме сведений из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.