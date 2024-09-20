Необходимо ли мужчинам носить с собой военный билет

Могут ли данные в Резерв+ заменить бумажный военный билет — объяснение юриста
В Украине идет мобилизация военнообязанных в ряды войска. Все они должны были обновить свои учетные данные до 16 июля.
Нужно ли получать военный билет, если данные обновлены в приложении "Резерв+", ответила юрист Неля Романенко на b2bconsult.
Обновление военно-учетных данных
По словам правозащитницы, функционал "Резерв+" или "Дії" позволяет сформировать полноценный военно-учетный документ в формате PDF.
Его можно показывать представителям ТЦК, как в бумажном виде, так и в электронном — они имеют одинаковую юридическую силу.
Также военно-учетным документом является отражение в электронной форме сведений из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.
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